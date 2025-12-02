北市議長、社區攜手 打造象山公園櫻花美景





台北市信義區三犁里內的象山公園，除了是民眾休憩的場所，其實也是知名的賞櫻景點。每年農曆春節前後，一旁社區跟公園種植的小富士櫻花樹就會盛開，吸引不少民眾前來觀賞。其實這些都是華納花園社區發起，至今已持續12個年頭，總共種植130株櫻花樹，而台北市議長戴錫欽也全力支持社區，一起來種樹，希望象山公園成為美麗又浪漫的景點。

台北市議長戴錫欽、三犁里長翁信利，以及華納花園櫻花家族同好會代表，共同舉起鏟子，對著樹根進行鏟土。這可不是開工動土儀式，大家齊聚捷運象山站2號出口旁的象山公園，一起種下小富士櫻花樹。

從畫面上可以看到，每年農曆春節時，象山公園櫻花盛開的景象。只見公園外延著木棧道，由華納花園櫻花家族同好會出錢出力，種植的小富士櫻花樹盛開，吸引許多在地居民和外地遊客駐足觀賞。甚至還有許多攝影愛好者慕名而來，利用專業鏡頭拍攝櫻花樹上的鳥類，可說是台北市區的私房景點。

由華納花園社區102年發起，從5株開始認養，至今已持續12個年頭，共種植130株小富士櫻花樹。這10位幕後功臣出資至今，算算每個人都花了超過一個小套房的頭期款。而議長戴錫欽也大力支持，希望社區與公園，都能成為台北市民喜愛到訪的浪漫景點。

