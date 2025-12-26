北市豆子埔惟馨宮捐贈3輛消防救災車 提升救災人員執勤安全

▲竹北市豆子埔惟馨宮捐贈3輛價值共310萬元的消防救災車。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】竹北市豆子埔惟馨宮深感消防人員執行救災任務時面臨安全及效率挑戰，現任主委陳瑞鑑先生與廟方委員們共同討論下，決定集結信眾愛心，捐贈價值共310萬元的三輛全新消防車輛，今(26日)於新竹縣政府大廳舉行捐贈儀式，由新竹縣副縣長陳見賢代表受贈，並回贈感謝紀念品，表達對惟馨宮的肯定，期望協助提升消防同仁執行各項消防勤務之品質、效率及安全，保障縣民生命安全。

▲三輛消防勤務車配備功能完善，其中一輛為消防後勤照護車。

廣告 廣告

副縣長陳見賢表示，新竹縣隨著各式高科技產業、高附加價值產業的陸續進駐，帶動都市發展、人口增加及交通繁忙，各式消防出勤次數逐年攀升，各分隊除執行日常緊急救護外，亦須因應如主要交通幹道事故救援、平時消防安檢查察及災時災情勘查等勤務，任務繁重，急需強化裝備能量。

「天氣雖然寒冷，但大家的心卻暖呼呼的。」副縣長陳見賢感謝惟馨宮的善舉，充分展現在地寺廟對消防救護工作的關懷與支持，亦體現公私協力守護生命安全的重要精神。

位於竹北豆子埔地區的惟馨宮已有近200年歷史，供奉福德正神，香火鼎盛，以守護該地區上庄水圳頭為任務，舊稱為「水頭伯公」，也是該地區民眾祈求福祉的重要場所。

惟馨宮主委陳瑞鑑表示，惟馨宮長期以來是地方公益事務的重要推手，秉持「取之社會，用之社會」的理念，透過實際的慈善行動，將信仰轉化為溫暖的力量，廣泛投入救濟低收入戶、提供喪葬補助以及慷慨捐贈學校獎學金等公益事業。此次捐贈消防救災車就是要大力協助消防局提升救災效率、安全及後勤照護，讓居民的生命安全獲得更完善的保障。

他也提到，今年白沙屯媽祖遶境特別在惟馨宮兩度停留，是十分難得的事；而惟馨宮也榮獲114年新竹縣政府宗教場所ESG評鑑甲等獎，落實將社會責任和組織治理原則納入宗教場所的日常營運和管理中，進而提升宮廟永續發展，建立公私相互合作的典範。

消防局長陳中振表示，這次捐贈的三輛消防勤務車配備功能完善，其中一輛為消防後勤照護車，可載運現場設置救災指揮中心的齊全硬體設備及各式消防員後勤照護物資，另二輛為災情勘查車，能讓消防弟兄於災害發生時，迅速有效到達現場，蒐集並回報災情，完善救災工作的安排及部署，供指揮官準確下達救災指令，以維護民眾的生命及財產安全，同時滿足消防同仁執行各項救災勤務時的後勤照護需求。