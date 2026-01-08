北市豆腐渣庇護島一摸就掉漆！螺栓鬆動問題一堆

台北市政府推動人本交通環境建設，卻在大同區承德路與錦西街口的行人庇護島工程出現嚴重品質問題。根據最新發展，台北市交通管制工程處已確認施工廠商涉有違規情事，將依合約規定開罰。

台北市議員陳怡君於去年12月中旬接獲民眾陳情，指出該處庇護島施工品質堪憂。經實地勘查發現，庇護島高度僅約5至6公分，與原設計的10公分高度明顯不符。現場還發現疑似車輪輾過的痕跡，顯示該設施未能有效阻擋車輛。

今年1月初，該處庇護島雖繼續施工，增設黑黃警示線及反光立桿，但工程品質依然令人擔憂。施工不到兩天的黑黃警示線，隨手觸摸即大片剝落。更嚴重的是，反光立桿搖搖晃晃，經檢查發現螺絲完全未鎖緊，整根立桿可輕易拔起。

陳怡君議員指出，該處鄰近雙連國小及成淵高中，學生安全堪慮。她呼籲市長蔣萬安應親自到現場會勘，體會行人站在庇護島上的風險，以及駕駛人行經該處的困擾。

交工處回應表示，該處庇護島採用國外「原諒式行人庇護島」設計理念，原定高度10公分，目的在阻擋車輛同時避免對違規駕駛造成過度傷害。現場已設置反光導標、遵行標誌及危險標記等安全配套設施。

針對施工品質問題，交工處承認廠商確實存在施工不符規定及提前撤除交維設施的情況。經現場勘查，庇護島實際高度約6公分，與設計不符。關於標線脫落及螺栓鬆動問題，交工處已要求廠商立即改善，並將依合約規定對施工廠商及監造廠商開罰。

此事件反映出公共工程品質監督的重要性。庇護島作為保護行人安全的重要設施，其施工品質直接關係到民眾生命財產安全。交工處表示將加強監督，確保後續改善工程符合標準，真正發揮保護行人的功能。

