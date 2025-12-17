北市豆製品稽查7件不合格 天母40年老字號、鼎泰豐師傅創業餐館都上榜

北市衛生局公布市售豆製品、豆漿抽驗結果，查出7件商品不合格。（北市衛生局提供）

台北市衛生局今（17日）公布市售豆製品、豆漿抽驗結果，查出7件商品不合格，其中40年老字號餐館「宋江餡餅粥」與主打由鼎泰豐師傅坐鎮的「京鼎樓」，販售的板豆腐都被查出添加防腐劑。衛生局已命業者下架違規商品，且不得販售，並依《食安法》開罰製造業者或廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

北市衛生局執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，至傳統市場、超市、餐飲店等抽驗，檢驗防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，共計抽驗85件，檢驗結果7件不符規定。

不合格產品中，有3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸，包含士林天母「宋江餡餅粥」和中山區「京鼎樓」的板豆腐，以及內湖區無市招攤販（內湖路1段737巷〇號）販售的豆腐。

另有2件豆干產品檢出苯甲酸超標，分別來自中山「全之鄉飲食店」和萬華「環南素食行」的豆干；1件豆干絲產品檢出過氧化氫，來自中山「全之鄉飲食店」；中山「榮濱商圈-茂億食品行」的件豆干絲產品，同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標。

衛生局說明，苯甲酸為可合法使用防腐劑，依食藥署公告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸可使用於「豆皮豆乾類」產品（如豆干、豆干絲、豆皮、豆包等），其用量為0.6 g/kg以下，不得使用於「豆腐類產品」（包括板豆腐、凍豆腐等）。

過氧化氫（H2O2）俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於豆製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）加工過程，依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留。

衛生局表示，7件不符規定的產品，依違反《食安法》第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。同時提醒販賣業者務必留存進貨憑證，以利違規食品源頭追蹤管理，若無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反《食安法》第47條第11款規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

