北市豪宅投創CEO雙屍命案最新 警破解手機逮3毒販

「粉盒大王」之子37歲陳姓男子與25歲曾姓女子上月25日陳屍北市信義區豪宅屋內，檢警破解陳男手機發現他多次購買毒品，鎖定1女2男後拘提到案送辦，3嫌傍晚獲交保。

投創CEO陳姓男子陳屍豪宅。（圖／資料畫面）

回顧此案，陳男父親當天因聯繫不上兒子，前往永吉路豪宅住處查看，開門進入屋內驚見陳男與曾女陳屍客廳，警方採證發現屋內有白色不明粉末及藥錠，初步驗出呈毒品反應，包括K他命、喵喵、大麻、FM2，還有神仙水等管制藥品。

死者曾女與陳男關係成謎。（圖／資料畫面）

陳男背景顯赫除了是「粉盒大王」之子，還是一間資本額高達9億元創投公司CEO，而曾女則為美甲師，外傳2人為男女朋友一同居住在該戶豪宅，也有人爆料陳男另有穩定交往女友，真實關係成謎仍待追查。

廣告 廣告

案發當天檢警相驗後初步研判2人疑因吸毒過量死亡，上週五（31）下午檢警會同法醫在北市懷愛館進行解剖複驗，法醫解剖初步查看並無異常，已採集2人體內檢體包括血液、內臟器官殘留物進行化驗釐清死因，遺體發還家屬辦理後事。

專案小組同步還原2名死者手機，發現陳男曾用手機通訊軟體向毒販訂購毒品，還在豪宅面交，經調閱監視器鎖定3名毒販蘇姓女子及蘇姓、鍾姓男子身分，循線逮捕3人今（3）移送台北地檢署偵辦，經檢方複訊後晚間諭令蘇女30萬元交保，鍾男及謝男分別以20萬與5萬交保，3人均限制出境出海。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/謝侑芯生前最後專訪！轉行拍大尺度照 喊：覺得自己裸體很好看

台女優曝昔受邀大馬「被當玩具」 痛喊：只是沒死的其中一個

謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險