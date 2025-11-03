北市豪宅雙屍案9億CEO死前大量買毒 檢警拘提藥頭等3人到案

北市信義區永吉路豪宅日前發生雙屍命案。（翻攝自Google Maps）

台北市信義區豪宅上月25日發生雙屍命案，「粉盒大王」富二代陳男與曾姓女子陳屍於客廳沙發旁，茶几上散落白色粉末、藥錠及電子煙彈。檢警透過死者手機通聯紀錄，追查到疑似提供毒品的2名藥頭及送貨者，昨天（2日）發動搜索將3人移送台北地檢署偵辦，複訊後各以5萬至30萬交保，3人均限制出境、出海。

37歲陳男出身富商世家，其父過去曾是知名化妝品包材的台商董事長，被封為「粉盒大王」；陳男本身畢業於美國名校，現在是台北市中山區某家創投公司的代表人，公司資本額達9億元，平日社交活躍，臉書顯示「穩定交往中」，對象卻是另一名女子，而非曾女。

陳男有多起施用毒品的前科紀錄，曾女則無施用毒品紀錄，但案發現場茶几查有第三級毒愷他命、卡西酮、電子菸等多種毒品，當場查扣進行化驗；警方為釐清死因，上週五（10/31）進行解剖，化驗是否有毒物、藥物反應。

另外，檢警針對死者手機進行溯源追查，發現2人身亡前，陳男向蘇姓、鍾姓2名藥頭大量買毒，蘇女的同居男友還將毒送到豪宅，3人涉犯《毒品危害防制條》等罪，諭知蘇女30萬元交保、鍾男20萬元交保、負責送貨的謝男5萬元交保，3人均限制出境、出海。

