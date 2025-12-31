北市貝果店又出事！遭國外業者抓包「盜圖」 二度道歉仍挨轟

馬來西亞知名貝果店「JOJA Bagels & Coffee」控訴團隊自行拍攝的商品圖（左）遭台北知名貝果店「DOUBLEO'S Bagels CAFE'」盜用（右）。圖／翻攝自Threads@jojabagels

「JOJA Bagels & Coffee」為馬來西亞知名貝果店，在Google擁有4.8顆星評論，不過日前於社群發文控訴，團隊自己拍攝的產品圖，竟出現在台北知名貝果店「DOUBLEO'S Bagels CAFE'」官方社群做為宣傳，質疑「是直接截圖盜用的概念？」雖然DOUBLEO'S發布道歉聲明，仍無法平息質疑聲浪。

馬來西亞貝果店「JOJA Bagels & Coffee」指出，其本為團隊自己拍攝的產品圖， 如今出現在「DOUBLEO'S Bagels CAFE'」官方社群，質疑「直接盜圖」；貼文一出，網友質疑DOUBLEO'S店內產品圖「風格倒是挺一致的」，難道都是盜的嗎？也有網友發現其竟有追蹤「JOJA」社群帳號，難道將其作為素材庫？怒批連照片都盜到國外，相當丟臉。

廣告 廣告

馬來西亞知名貝果店「JOJA Bagels & Coffee」控訴團隊自行拍攝的商品圖遭台北知名貝果店「DOUBLEO'S Bagels CAFE'」盜用。圖／翻攝自Threads@jojabagels

對此，DOUBLEO'S緊急發布聲明致歉，指出「由於店裡沒有請專業美工，所以店內的DM部分都是委託外製單位設計的」，而收到消息，第一時間先向外製單位確認，經證實侵權，已立即於網路上向對方致歉；DOUBLEO'S表示，目前已將相關內容下架，除了會一力承擔並改善，已主動私訊該商家後續處理方式，同時承諾會向外製單位加強要求避免侵權行為再次發生。

貝果店「DOUBLEO'S Bagels CAFE'」證實侵權行為，發布聲明致歉。圖／翻攝自Threads@doubleos2020

DOUBLEO'S聲明一出，遭眼尖網友發現刪文二度致歉，不過「為什麼連JOJA的名字都不願意提？」認為JOJA身為受害者，圖片遭盜用作為盈利商業行為，且若沒有被發現，「你們默默用了3年的照片欸」；此外，即使DM委外製作，對方交出的成品含有商品照，「但商品照不是你們提供的，也不是他們來貴店拍攝的」，難道店家自身看不出來嗎？認為道歉毫無誠意，仍有瑕疵。

然而DOUBLEO'S今年7月才被一名網友在臉書社團指控，因貝果烤焦向店家反映遭質疑，店家要她刪除文章、威脅多一條案底，最終打工母遭辭退，引發熱議；如今因店內DM遭爆盜圖，再度引發社會關注。



回到原文

更多鏡報報導

46歲女歌手遭爆當小三！走廊甜蜜親吻畫面流出 急退選秀節目道歉

當老闆好難！招募25人竟被24人騙薪水 員工還同時入職3家公司

遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0