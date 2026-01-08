北市貴族中學「學生墜樓」送醫搶救不治 貨車司機目擊全程嚇傻

台北市一間私立貴族中學今（8日）驚傳墜樓意外，示意圖。（翻攝自pixabay）

台北市一間私立貴族中學今（8日）驚傳墜樓意外，一名學生被發現從高處墜落，倒臥在人行道處，救護人員到場時，該學生已沒有生命徵象，目前緊急送醫搶救。

據了解，稍早北市一間私立貴族中學，有一名學生驚傳墜樓意外，民眾見狀後連忙報案求救，不過救護人員到場時，學生已沒有生命徵象，隨即送醫搶救，但稍早學生仍因傷勢過重不幸宣告不治。警方目前已經封鎖現場，將調閱監視器進一步釐清。

據《ETtoday》報導，目擊民眾指出，當時將車停在路邊接送孩子放學，突然聽聞「碰」一聲巨響，起初還以為有人放鞭炮，後來才得知是有人墜落；另名貨車司機透露，當下目擊有人墜樓，上前一看發現是學生，嚇得連忙報警。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了

女師升官靠睡上司產私生子 已婚校長偷情驚「與副校長共享情婦」怒報復下場GG了

「台中房董」叫外送茶爆下藥迷姦丟14張假鈔 傳播妹斷片「下體疼痛」才知被硬上白嫖