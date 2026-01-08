北市貴族中學16歲男墜樓 搶救不治亡…校方急發「一封信給同學」

記者柯美儀／台北報導

北市一所私立高中今下午傳出墜樓意外。（示意圖／資料照）

台北市一所私立貴族中學發生學生墜樓事件，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置。同時向校內學生發布說明信，提醒同學面對突發事件可能產生的情緒反應，並提供因應與心理支持建議。

北市一所私立高中今下午3時44分傳出墜樓意外，一名約16歲男學生從校內墜落，當場失去生命跡象，隨即被送往國泰醫院搶救。教育局表示，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置，該局學務校安室主任及股長亦隨即前往醫院關心並提供必要協助。

事件發生後，校方也緊急向全校學生發出信件指出，面對重大意外，學生可能出現震驚、失眠、焦慮、無法專心課業、否認、憤怒、自責、悲傷甚至回想過往失去親人的經驗等情緒反應，這些都是正常現象。校方呼籲，同學要學會接納自身情緒，並透過適當方式抒發，例如向信任的老師、同學或家人分享感受。

校方也提供生活安定的小訣竅，包括保持規律作息與均衡飲食、隨身攜帶能帶來安心感的小物、以及將注意力轉移至平常興趣與活動，例如運動、繪畫、唱歌、舞蹈或閱讀等，幫助同學維持心理穩定。

信中強調，學生應先照顧好自己的情緒與身心健康，安定後再進一步關心、陪伴周遭同學。校方提醒，如果同學超過一個月仍無法平復情緒，且出現焦慮、緊張或恐懼影響日常作息，應及時向家人、信任對象或學校輔導室尋求專業協助。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

