北市賓士被潑穢物超噁畫面曝光！ 警曝「這關鍵」不容易構成毀損罪

北市賓士被潑穢物超噁畫面曝光。（警方提供）

北市一輛賓士車在昨（4）日凌晨遭不明人士潑灑穢物，相關的畫面也曝光，警方表示，該民眾目前尚未至派出所提出告訴，後續將主動調閱周邊監視器影像，進一步釐清案情，以維護民眾權益與社會治安。

中山分局民權一派出所於昨日凌晨3時50分接獲民眾報案，表示其車輛停放於中原街時遭不明人士潑灑穢物。警方獲報後立即到場查處，現場了解情況並向丁姓民眾說明相關法律權益。

警方表示，該民眾目前尚未至派出所提出告訴，本分局後續將主動調閱周邊監視器影像，進一步釐清案情，以維護民眾權益與社會治安。

廣告 廣告

據《ETtoday新聞雲》報導，警方也說，關鍵在於賓士車輛被潑穢物後，是否有達到車子零組件毀損不堪使用等情況，要是清洗就可以恢復，就不太容易構成刑法毀損罪，不過可以跟潑穢物行為人求償洗車費用。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

外界擔憂共軍對台複製「斬首」行動 國防部：對各種突發狀況都有所準備

新節目臨時被喊卡！ 陳水扁嘆：聽到卓榮泰3個字「比起外頭的天氣心更冷」

北捷英雄余家昶紀念牌已設計完成！ 蔣萬安曝：規劃設置在B1層M8出口