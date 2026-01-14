北市購屋門檻跨向2000萬！千萬內物件剩1成 恐加劇脫北潮

台北市購屋總價帶五年間變化，2000萬至4000萬元的交易占比已從32.1%攀升至36.2%。李政龍攝



台北市購屋門檻正式跨越2000萬元！根據房仲業者統計，北市中古屋市場出現顯著變化，過去被視為入門的「千萬以內」產品，五年間交易占比縮減至僅剩1成，低總價物件面臨稀缺化，反觀總價落在2000萬至4000萬元的產品，因具備捷運地段與自住保值雙重優勢，五年間占比增加，穩坐市場交易主力。專家分析，北市已呈現「中高價撐盤、低價稀缺」的態勢，持續推動「脫北潮」現象。

永慶房產集團盤點台北市近五年來，中古屋各總價帶交易量占比的變化，發現台北市低總價產品占比持續下滑，像是小於1000萬元與1000萬至2000萬元的產品都呈現下滑趨勢。反倒是中、高總價住宅占比皆有增加，如2000萬到4,000萬元及4000萬元至7000萬元分別增加4.1和1.6個百分點，其中總價2000萬到4000萬元的產品增幅最明顯。

北市總價1000萬元內交易占比從14.6%下滑至10.9%，五年間減少3.7個百分點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品「稀缺化」現象越來越顯著，加上土地開發已近飽和，在自住需求穩定、供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更上一階，使部分購屋族群轉往基期相對低的新北或桃園買房，產生「脫北潮」現象。

房仲業者統計，台北市購屋總價帶五年間的變化，2000萬至4000萬元總價帶的交易占比，已從32.1%攀升至36.2%，增幅最多。永慶房屋提供

而2000萬至4000萬元的總價帶，為近五年交易占比增加最多的區間。陳金萍分析，落在該價位的大都坐落於近捷運站、生活機能完善的區域，以屋齡較老或蛋白區大面積的中古屋為主，若同時滿足自住與資產保值需求，就會是雙薪家庭與換屋族的首選。即使去年持續受房貸緊縮和信用管制衝擊，該總價帶產品交易動能仍獲支撐，占比較5年前增加4.1個百分點。

在高總價市場方面，4000萬至7000萬元產品占比由10.7%上升至12.3%，陳金萍說，由此顯示北市的中高資產族群對核心地段和高品質住宅產品仍有穩定需求。不過，落在該價位的產品可能更集中於具知名口碑建商、地段精華性或未來增值性等題材的物件，若可滿足多項條件，會較容易吸引中高資產族群的目光。

陳金萍補充，目前北市已逐步回歸以自住需求為核心，形成「中、高價位撐盤、低價位稀缺」的新結構，未來在政策未明顯鬆綁、利率仍處相對高檔的情況下，具備合理總價、地段與居住品質的中階住宅，仍將是支撐市場交易的關鍵主力。未來走勢可能會依不同總價帶與產品條件出現明顯分化，消費者在購屋前需更審慎評估，以因應逐步轉變的購屋版圖。

