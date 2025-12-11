北市跟進YouBike傷害險強制投保 2026元旦上路

共享單車YouBike使用率增加，但相關交通事故案件數也隨之增長，台北市交通局11日宣布，2026年元旦起，民眾租借前必須完成公共自行車傷害險投保程序，否則無法租借YouBike車輛。

台北市2026年元旦起實施公共自行車傷害險強制投保，由政府全額負擔保費。（示意圖／中天新聞）

台北市交通局表示，2024年2月28日實施YouBike前30分鐘免費優惠至今，平均每天超過20萬人次使用YouBike代步，整體使用次數比政策實施前成長逾58％，不過和共享單車有關的交通事故數量也在增加。

為保障使用者騎乘安全，新北市與桃園市已在2024年7月1日針對YouBike 2.0E使用者，需投保傷害險才可租借車輛，且台北市YouBike整體騎乘投保率已從2024年 6 月的 78％，增至2025年 10 月的 90％，可見民眾對騎乘安全的意識及保障需求增加。

台北市將於2026年1月1日元旦起，全面推動YouBike 2.0、YouBike 2.0E投保免費公共自行車傷害險，單次租借的「臨時會員」未來也在傷害險保障範圍。此保險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，民眾騎乘公共自行車發生意外事故時，若導致死亡、失能、住院等情形，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠，最高理賠金額達 100 萬元，未滿 15 足歲使用者則依規定辦理。

台北市交通局提醒，傷害險屬人身保險，採實名制登錄，使用者可在YouBike官網、下載YouBike官方APP等2種管道完成投保作業，登入會員後到「公共自行車傷害險」專區填寫身分證字號、生日等資料，務必與實際騎乘者為同1人，確保使用者理賠權益。

