北市跨年加強維安「動員1300名警力」 民眾別早到！晚會下午1點才開放進場

台北市跨年晚會加強維安。翻攝自台灣讚警臉書



北市跨年晚會將於31日晚間登場，有鑒於1219隨機攻擊案，這次維安全面升級，出動1300名警力，比往年增加300人，並組成「防踩踏小組」，避免突發狀況。會場下午1時才會開放民眾入場，警方將配備金屬探測儀，隨機抽查可疑民眾的隨身物品。

台北市政府、信義分局等單位今下午在北市府舉行「台北最high新年城—2026跨年晚會」維安說明記者會。由於19日才發生北捷隨機攻擊案，今年特別加強維安措施。

防爆犬也會出動。翻攝自台灣讚警臉書

信義分局指出，這次總計動員1300名警力和協勤民力，還有2隻偵爆犬。其中包括27組機動打擊小組，配備槍彈電擊槍、臂盾、鋼叉等裝備，以因應突發狀況。

廣告 廣告

「防踩踏小組」避免推擠

還有40名特勤警力進行場地偵檢，以及定點守望、區域巡邏，提高見警率。更規畫15組的「防踩踏小組」，搭配高台、高功率喊話器、大聲公和無人機，防範推擠、攀爬等狀況。

會場週邊部署30輛大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險，並彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區。同時首度調派指揮車、照明車等，強化現場指揮與夜間照明效能。

隨機抽查民眾隨身物品

北市府提醒，跨年晚會現場於12月31日上午10時進行清場，呼籲民眾不用提前佔位，下午1時才會統一開放進場。

活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，警方將於活動區域及週邊都會進行清查，在新仁愛路、市府路松高路交叉口，配備金屬探測儀，隨機抽查可疑人士。

防爆鋼叉等都會配備。翻攝自台灣讚警臉書

改搭松山新店線享優惠

北捷公司表示，屆時由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，同時增加站長、保全安全巡檢頻率，其中台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站每日增派5名保全。

北捷重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。北捷提供

北捷呼籲，根據以往經驗，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，民眾可步行至松山新店線搭車，北捷也提供優惠，自114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，從南京三民站、臺北小巨蛋進站旅客，可享不限站數、當趟車資免費的優惠。

更多太報報導

高雄益生菌廠驚爆原料過期半年！ 揪出三大違規、挨罰39萬

新年希望又是開始運動？ 每天2分鐘爬樓梯…專家：內臟脂肪減13％

全台首創！癌友心理諮商所明年1月開張 每人6次免費諮商