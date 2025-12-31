北市跨年夜設防踩踏小組、禁撐傘 遇突發事件發送細胞簡訊

台北最High新年城2026跨年晚會即將在晚上7時正式展開。（圖／台北市觀傳局）

台北最High新年城2026跨年晚會即將在晚上7時正式展開。為因應1219台北隨機殺人案，全市維安規格升級，現場除了禁止攜帶違禁品外，影響他人視線的物品也不建議攜帶，其中禁止撐傘。此次北市警也設立「機動小組」、「防踩踏小組」，在跨年管制區如發生突發事件或人潮過於擁擠時，民眾也都會收到細胞簡訊提醒。

台北市觀傳局指出，現場禁止攜帶物品，除了毒品、刀、槍、械外，也禁止攜帶炮竹煙火、壓縮氣體（罐）、卡式爐、煤氣罐等可能影響安全的物品，發光氣球、布條、橫幅影響視線的物品，也不建議攜帶。另外，若下雨請民眾穿著透明輕便雨衣，不要撐傘。

此次，北市府也加強維安措施，除了強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，出動1300名警力、20名特勤人員，並部署防爆車及偵爆犬，設立「機動小組」、「防踩踏小組」應變，此外將由警察使用金屬探測器、車底檢查器等器具，實施人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業。

此外，台北市長蔣萬安表示，未來重大維安事件發生時，為確保範圍內所有民眾都能即刻透過手機簡訊了解狀況，此次跨年管制區如發生突發事件或人潮過於擁擠時，管制區內的民眾都會收到細胞簡訊。

