北市跨年明登場 環保局盼讓跨年成為感動與環保城市盛典

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北最HIGH新年城-2026跨年活動以「航向未來」將於明(31)在市府廣場登場。台北市環保局呼籲參與民眾，享受活動同時，也共同維護環境整潔，讓跨年夜更具永續精神；推動「低碳、減廢、節能」三大環保原則，除倡導民眾搭乘大眾交通工具，鼓勵民眾使用環保杯與環保餐具，並於會場周邊加強資源回收設置，協助民眾立即分類、減少垃圾量。

環保局指出，今年跨年環保局預計動員716名清潔人力、26部清潔車輛、8部拖車式流動廁所；其中2部多功能親善流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等五大友善設施，且提供應急生理用品，落實月經平權。現場也將設置66處資源回收站，放置264個大型垃圾桶(含一般垃圾桶與資源回收桶)，供民眾丟棄手上垃圾。

此外，環保局也加派人力於市府周邊各捷運出入口及活動會場協助執行環境清掃，盼能在最短時間內迅速完成跨年相關活動周邊環境的復原工作。

環保局期盼讓台北跨年成為兼具感動與環保的城市盛典，一起「航向未來」，邁向更永續、更低碳的都市生活。邀請大家在倒數的共同記憶裡，不只有璀璨煙火，更一起留下守護地球的意義。

