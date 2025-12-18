北市跨年晚會三階段交管 市府路12/24起部分封閉搭建舞台
台北最High新年城2026跨年晚會31日登場，市府今天提醒，市政府前24日起實施交管，市府路部分封閉，搭建舞台，信義計畫區則自31日晚間7時起，分三階段管制，呼籲民眾搭大眾運輸工具參與活動，不開車。
台北市交通局今天舉行記者會說明跨年晚會交通管制措施，運輸管理科長朱宸佐表示，此次交管措施與往年大致相同，市政府前因應舞台搭拆，24日起封閉部分車道；信義區周邊則會在31日晚間7時起，分三階段管制。
朱宸佐說，24日凌晨零時起，市府路東側五個車道將封閉；26日凌晨零時起，納入新仁愛路封閉；27日凌晨零時至隔年1月2日中午12時，市府路及新仁愛路全線封閉。
跨年晚會當天，松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東、及忠孝東路以南所圍區域，將從晚間7時起，實施車輛只出不進。
晚間8時起，進入第二階段，範圍納入逸仙路及仁愛路段，並實施禁止進出。
晚間10時至隔天凌晨3時，實施第三階段管制，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段。
朱宸佐提醒，管制區內的停車場，同樣禁止進出，路邊汽機車停車格，會在當天晚間5時起，禁止停車，YouBike租借站也會暫停營運，且考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車，請參加活動的民眾務必搭捷運、不要開車。
台北捷運公司表示，今年跨年循例自12月31日上午6時起，連續42小時營運不收班，板南線及淡水信義線自當天晚間5時起，以最密班距行駛，松山新店線則自晚間10時30分至隔天（元旦）上午6時推出優惠，民眾若自至南京三民及台北小巨蛋站乘車離場，當趟車資免費。
台北市公共運輸處表示，此次活動同樣提供四線接駁公車，往捷運忠孝新生站民眾可前往仁愛路與延吉街口搭乘，往捷運公館站者至基隆路與文昌街口搭乘，往木柵與景美民眾在信義路與松德路口西側乘車，往捷運南京三民站者自大巨蛋乘車。
（責任主編：莊儱宇）
