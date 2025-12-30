北市跨年晚會人潮湧現 衛生局呼籲留意健康安全

北市衛生局吳岱穎科長呼籲參加跨年晚會的民眾，進場前要先進食，避免發生低血糖

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」預估湧入20萬名人潮

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」將在明天(31日)晚間7時於臺北市府前廣場舉辦，並延續至115年1月1日凌晨1點。臺北市衛生局提醒要參加活動的民眾，入場前要先進食，並注意保暖。為維護現場民眾的健康安全，已整備8站醫護站的醫療人力，其中包括於市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，以及9部救護車的緊急醫療量能，提供民眾迅速及優質醫療服務。

臺北市衛生局健康管理科吳岱穎科長表示，今年預估有20萬人參與臺北市跨年晚會，要提醒民眾注意各項健康和保護措施。首先就是出門前記得進食，避免低血糖情形；留意天氣預報，記得添加衣物，維持身體的舒適。另外，演唱會現場常見的病況以外傷最多，其次是頭暈和頭痛，在活動現場的民眾要留意外在環境，避免跌倒受傷，也要保持心情愉悅，切勿情緒過於激昂，隨時注意自己身體狀況，如有不適可就近尋求醫護站協助。

吳岱穎科長進一步指出，因為參與跨年活動的人潮眾多，進場及離場請配合現場工作人員的引導，避免推擠受傷。不少民眾會聚集在臺北101周圍觀看煙火，建議準備護目鏡保護眼睛，避免因落焰造成眼睛傷害。此外，吳岱穎科長也呼籲民眾勿飲酒過量，維護自身健康及安全。

臺北市衛生局表示，除了「臺北最High新年城」活動外，今年跨年夜臺北大巨蛋也有演唱會，北市府周圍人潮較以往增加，提醒民眾在跨年活動散場時，依工作人員引導逐步疏散，行進中多點耐心勿推擠，平安回家最重要。