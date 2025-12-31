北市跨年晚會全面升級！2156警力出動 設27組機動小組防範突發狀況

因應2026跨年晚會，北市信義分局全面提升維安層級。（圖／周志龍攝）

台北最High新年城─2026跨年晚會將於12月31日晚間登場，預期吸引大量人潮。為確保活動順利進行並維護市民人身安全，台北市政府警察局及信義分局已全面提升維安層級，強化警力部署與各項安全整備措施，北市警局此次也出動共計使用警力2156 名（本局建制1570名、警政署支援警力586名）、民力858名，合計警、民力共3014名。

北市警局說明，此次總使用警力，包含信義、大安、松山、中山、文山第一及內湖分局與交通警察大隊、捷運警察隊。警方將提高警察能見度與巡邏密度，針對活動場域實施安全檢查，並加強對可疑物品及危險物品之偵測與管控；活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，以營造安全、安心的跨年環境。

因應1219隨機襲擊事件，跨年晚會特別規劃於會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時，警方將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安工作。

本次勤務編組27組機動打擊小組，配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。針對活動區域、核心舞臺及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將進行全面清查，強化對可疑人、事、物之安全查察。對於未經核准飛行之無人機，將採取干擾及迫降措施，建構完整空域安全防護網，確保維安無死角。

信義分局將於活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞臺觀眾區、南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。

