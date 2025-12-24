北市跨年晚會加強維安 信義警邀45家業者協力

（中央社記者黃麗芸台北24日電）鑒於北市預謀隨機攻擊事件，且適逢跨年活動將至，台北市警察局信義分局今天表示，即日起至跨年晚會止規劃每天加派武裝警力，昨天也邀煙火管制區內45家業者參加協調會。

信義分局發布新聞稿表示，為確保2026跨年晚會活動順遂，分局長李憲蒼昨天下午主動邀煙火管制區內45家業者到警局參加協調會，包括百貨公司、夜店、KTV及停車場等。

另外，台北市政府主辦單位觀傳局、文化局、交通局及商業處等局處得知後，也相當重視派員列席會議，藉由面對面直接溝通，傾聽業者反映建議，讓受管制區內商家都能理解並支持警方執法、減少民怨發生，創造「商家、民眾、警方」三贏成效。

信義分局說，已規劃2026跨年晚會維安勤務，動員大批警力全力維護治安、疏導交通，另鑒於台北車站發生隨機傷人事件，自案發當天19日晚間8時起到跨年晚會結束，每天都規劃加派武裝警力，於信義商圈及捷運站體執行維安任務，避免「孤狼恐攻」憾事再次發生。

由於民眾歷年參加台北101大樓跨年晚會結束後，人潮都會再轉往轄區夜店、酒吧及KTV消費，信義分局表示，為讓民眾安心跨年防制發生人潮踩踏、酒後失序（鬥毆）等事件，警方已調派快打警力預置在夜店週邊整夜待命，超前部署隨時能介入處理以防止事端擴大。

同時，今年將信義區松壽路16巷、20巷列為防制踩踏重點區域，將架設串聯改道牌於道路，並於人行道架設交通錐及改道牌，員警會視人潮提醒民眾勿再湧入巷內，並請相關業者配合管制車輛進出，避免人車交織情形。

信義分局說，另方面也請商家加派保全協助疏導並加裝照明減少踩踏風險，警方已做好萬全準備，有信心、有能力全力維護本次跨年晚會治安，達成治安「零容忍」。（編輯：方沛清）1141224