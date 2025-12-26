北市跨年晚會加派警力維安 提供突發威脅保命步驟

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市19日發生隨機攻擊案，因跨年晚會將至，北市信義警分局今天表示，將動員大批警力維護治安、疏導交通，特別針對捷運站體等處。市府也提供遇突發威脅的保命關鍵3步驟。

台北市警察局信義分局以文字訊息表示，因應轄區跨年晚會期間的人潮與交通高峰，針對捷運站、市府轉運站、松山火車站的站體、松山文創園區、信義商圈等8處重點場域，每天部署警力140人次，執行定點守望、路網巡邏、交通疏導。

廣告 廣告

北市信義警分局提到，將把松壽路16巷、20巷列為防制踩踏重點區域，現場架設串聯改道指引牌、交通錐與人流導向設施，視人潮彈性實施人車管制。

警方指出，跨年晚會當天將提醒民眾避免湧入松壽路16巷、20巷內，並協調業者配合管控車輛進出，防止人車交織，並請店家加派保全與強化照明及場域照度，提升夜間辨識與通行安全，全力降低踩踏風險，確保跨年晚會的秩序平穩與民眾安全。

警方表示，針對2026跨年晚會維安勤務，將動員大批警力維護治安、疏導交通。鑒於日前重大隨機傷人案，自19日晚間8時起至跨年晚會結束，每天規劃加派武裝警力，在信義商圈及捷運站體維安，避免憾事。已做好萬全準備，有信心及能力全力維護跨年晚會治安。

此外，北市府發布訊息，提供民眾遇突發威脅保命關鍵3步驟。首先是「跑」，如遇突發威脅，應立即跑離現場，不要圍觀拍照；再來是「躲」，找安全遮蔽物躲藏，手機調靜音，保持安靜，若無法躲藏就以物品先阻擋，並保護重要部位。

最後是「報」，於確認自身安全後，可立即報案或按壓附近緊急按鈕，說明包含所在位置、攻擊者穿著特徵或移動方向，以利相關單位後續追查。

北市府表示，民眾遇突發威脅應儘速躲離，並隨時留意周邊狀況，確保自身安全。再次嚴正譴責隨機襲擊事件，在各局處同心協力，一定展現保護民眾信心與決心，全力維護市民安全。（編輯：張雅淨）1141226