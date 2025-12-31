北市跨年晚會安檢點引民怨！為睹偶像昨晚7點搭帳棚淋雨漏夜排隊

昨天晚上9點不到，劉先生、陳小姐一行7人就先來北市府外圍卡位。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕北市跨年晚會今(31)晚熱鬧登場，北市府全面戒備、維安規格升級，從昨天晚上天空就下起小雨，劉先生、陳小姐一行7人從昨天晚上就開始夜排，搶攻第1組進場，希望看偶像彩排，一睹風采。

觀傳局規劃2處安檢點，加派員警並用金屬探測器，1點5分2至4號門的安檢點突然改稱要到1點30分進場，而另側已開放民眾入場引發抱怨，現場工作人員快速調整，直接開始安檢。

昨天晚上9點不到，劉先生、陳小姐一行7人就先來北市府外圍卡位，特別搭帳篷夜排，整個晚上都下起綿綿細雨，一行人點外賣度過。陳小姐說自己特別提早到是為了一睹偶像周湯豪的彩排，看到偶像開心。劉先生說，自己喜歡韓團KARA、韋禮安超過10年，雖然之前北捷的事件有點令人緊張，多少有點擔心，但他還是信任北市的警察，而且昨天現場就有保全，讓擔憂減緩許多。

北市跨年晚會全面升級安全維護，出動1300名警力、20名特勤人員。北市觀傳局表示，跨年活動現場禁止攜帶物品，除毒品、刀(槍)械、爆裂物外，也禁止攜帶炮竹煙火、壓縮氣體(罐)、卡式爐、煤氣罐、發光氣球等可能影響安全之物品，為了現場維安需求，以及避免影響他人視線，請大家進到晚會會場不要撐傘，穿著透明輕便雨衣。

北市跨年晚會全面升級安全維護，出動1300名警力、20名特勤人員，2處安檢點特別由警察以金屬探測器安檢。(記者孫唯容攝)

