北市跨年晚會「史上最高規格維安」 出動逾3千警民力

台北市長蔣萬安受訪時表示，跨年活動特別針對市府以及101周邊，來進行重點的部署。（圖／東森新聞）





台北市跨年晚會，預期會吸引大量人潮，這是1219攻擊事件後，最大型的活動，北市府因此力求維安滴水不漏，動員警消、民力超過3千人，並出動防爆犬外，也強化交通安全，台北捷運全系統動員近2900人，引導並維護旅客安全。

兩隻防爆犬跟著領犬員四處嗅聞，就連交通錐或是雜物也都不放過，守護台北市跨年活動的安全警方還有這項利器。鋼插伸向可疑人士，一接觸立即作動夾住大腿，還有更大支的可以夾住身體，立刻箝制嫌犯行動，台北市1219隨機攻擊案後，跨年活動現場加強維安。

警方動員超過1300名警力，20名特勤人員，其中27組打勤部隊，分布在活動現場，每組都配有大小鋼叉各一支，另外還有臂盾，以及電擊器，以不定點不定時方式巡邏，進入活動現場4個出入口得經過安檢，以金屬探測器掃過全身，並檢視隨身背包；除了刀、槍等危險物品，拖拉式行李，發光氣球也都禁止進入，除了要確保活動會場，也要保障民眾通行安全。

員警也在市政府捷運站持續駐守，還有保全人員隨時來進行巡邏，就是擔心可能要因應任何突發的狀況。台北捷運全系統也動員近2900人，引導並維護旅客安全。

台北市長蔣萬安：「特別針對市府以及101周邊，來進行重點的部署，另方面我們也針對，包括爆裂物的威脅，隨機襲擊防踩踏的疏散，我們在事前，都進行多次的沙盤推演。」

