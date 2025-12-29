北市跨年晚會「維安升級」 進場要安檢、過金屬探測器並開包檢查

即時中心／徐子為報導



19日爆發台北捷運隨機攻擊案後，讓全台都風聲鶴唳、繃緊神經，台北市政府主辦的跨年晚會也宣布維安升級，將要對進入會場民眾安全檢查，並加派20名特勤警力，部屬指揮車、照明車、無人機，還要視人潮彈性管制「夜店區」，以上都是首度實施。北市府預估，當晚將出動1100名警力，設機動打擊小組應變。





北市警察局、信義警分局今在市府說明跨年晚會維安，將出動約1100名警力、200名民力，北市刑警大隊特勤中隊20人跟往年相同，另加派保一總隊維安特勤大隊20人，進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋、松山文創園區等人潮聚集處。



媒體《聯合新聞網》報導，警方參考演唱會作法，將在跨年晚會會場入口實施安檢，參加民眾須通過金屬探測器檢測，還要打開隨身包包，受檢有無違禁品；編27組機動打擊小組，分區因應突發狀況，每組有1名幹部率3名制服警員、1名便衣刑警，隨身武器除會攜實體槍彈，還會新增電擊槍、臂盾及鋼叉。



市警局部屬指揮車，如發生突發狀況，由指揮官進入指揮車調度，並部屬照明車及「無人機隊」；去年起於會場外圍部署大型警備車及巡邏車，防範車輛衝撞，今年比照辦理；對未經核准飛行的無人機，將以無人機干擾槍干擾迫降。



若發生重大緊急狀況，將由台北市府緊急應變中心統一指揮。鑑於往年跨年晚會信義商圈人潮洶湧，警方將彈性管制，改道牌管制松壽路16巷、20巷夜店區，避免發生踩踏憾事。



另外，北市警將在會場周邊設5處機動派出所，提供尋人、失物招領等服務。





