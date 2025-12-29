北市跨年晚會31日下午1時入場 重要路口探測儀搜檢

（中央社記者楊淑閔台北29日電）31日跨年晚會將登場，台北市觀傳局長余祥今天說，會場31日上午10時清場，統一於下午1時開放入場，為確保維安，2個重要路口節點會由員警對可疑人物以金屬探測儀進行搜檢。

受19日無差別事件發生影響，31日「台北最High新年城-2026跨年晚會」維安備受關注，台北市觀傳局活動前對外說明加強維安與人潮出入方式。

余祥說，會場在31日上午10時清場，所以請民眾不用提前到場占位，統一在下午1時開放入場；為確保整體維安，警方會在新仁愛路、市府路松高路交叉口管制，並配備金屬探測儀隨機抽查可疑人士或攜帶大型物品者。

她說，也會請廠商錄製逃生影片並在會場周圍設置大型立牌指引疏散方向，主持人也會以口播方式提醒，讓民眾在發生緊急狀況時可依照指示方向疏散；同時有對廠商及市府工作人員加強行前教育訓練，讓大家有更好的即時應變能力。

台北市政府副秘書長余振華說，如果有人在管制區內鬧事、散布謠言，警察可立即依據社維法偵辦，將之逮捕、保護管束；以及整個區域劃成27個小區，如果有任何突發狀況，警察機動打擊部隊可以針對27個小區做機動防護。

他並說，為確保維安，會使用車阻、增加防爆犬、設立制高點、出動無人機，並將相關作業優化加強；而且這次不僅出動警察，還結合民防、義警、義消、守望相助，將不同層次維護治安人員納入，讓維安網更密、更小心。（編輯：方沛清）1141229