北市跨年活動吸引20萬人 捷運清晨2時完成疏運

站在閘門出入口戒護，為了跨年活動安全，警方動員超過三千名警力，在各捷運站周邊戒備維安。

台北跨年民眾說道，「今年有蠻多警力，覺得今年跨年安全多了。」

台北跨年晚會活動結束後，北捷從凌晨12時半左右開始湧現大批返家人潮。

台北跨年民眾提及，「看到滿多人往捷運站擠。」

市政府站成為人潮最集中的一級戰區，為了避免發生推擠意外，捷運站內一度暫停手扶梯運作，民眾必須排隊進入月台。

迎接2026跨年，台北捷運啟動42小時不打烊疏運。施放煙火後實施3階段人流管制，並開放綠線南京三民站、以及小巨蛋站進站，提供不限距離免費搭乘，分散人潮。

今年跨年夜雖然下雨，仍吸引約20萬人到場，比去年22萬多人少一些。加上大巨蛋蔡依林演唱會在跨年前就已散場，北捷統計，疏運在凌晨2時完成，全線運量約292.7萬人次，也比去年少2.5萬人次。

