北市跨年活動照常舉行 12/26辦理高強度演練

北捷傷人事件震驚社會，年底大型活動的安全防護措施備受關注。台北市政府宣布，跨年活動依原定計畫辦理，同步拉高整體維安層級，並規畫12月26日在捷運市政府站及市府轉運站，辦理一場比照跨年規模的高強度演練，動員跨局處與多個單位參與，模擬大型群聚活動可能面臨的突發狀況與應變流程。

12月19日在捷運台北車站與中山站周邊發生重大隨機攻擊事件，由於距離跨年僅剩不到2週，北市決定提前強化演練與場域管控，除演練外，相關場地也將執行地毯式安全檢查，導入金屬探測器、偵爆犬等措施，並提升特勤與保安警力支援層級。

台北市政府表示，此次演練將以跨年晚會實際人流與場域配置為基準，涵蓋活動周邊交通節點、捷運動線與人潮匯集區域，同時進行場地安全檢視與管制作業，藉由事前演練檢驗跨單位協作機制，提前盤點並修正潛在風險。

在資訊通報層面，評估於特定情境下，發布防災細胞簡訊的可行性，作為輔助型示警工具之一。目前已請警察局與消防局檢視相關作業規範與訊息文字內容，後續依既有程序報請中央核可，納入大型群聚活動期間的通報選項。

除了跨年晚會，還將強化其他大型活動及人潮密集商圈的維安力道。相關單位已完成整體維安計畫盤點，內容包含車阻設置、人流控管、場檢流程與現場動線配置，並將依活動規模與即時人潮狀況，採取滾動式調整。

捷運系統方面，台北捷運公司配合市府整體部署，於跨年期間加強重點車站的站務與安全維護配置。北捷於12月26日下午辦理高強度演練，跨年當晚則針對台北車站、市政府站及與跨年活動相關的主要車站，提高人力調度與現場秩序維持層級。

台北市政府指出，跨年活動整體因應將以事前預防、現場控管與即時應變為核心原則，透過跨局處協作與實地演練成果，全面提升大型群聚活動的安全防護層級，讓市民在迎接新年的同時，能夠確保活動秩序與公共安全。

