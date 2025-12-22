北市12/26舉辦高強度演練 蔣萬安：確保跨年活動安全

台北19日發生隨機攻擊案震驚社會，即將到來的跨年活動維安受關注。台北市長蔣萬安今天表示，預計將於26日進行一場高強度演練，地點選在捷運市府站、市府轉運站，由相關跨局處單位參與，也將針對接下來的大型活動提升維安規格，包含派出勤警力、事前場檢等，確保市民安全。

台北19日發生隨機攻擊案釀傷亡，跨年活動維安受關注。台北市長蔣萬安22日說，預計將在26日進行一場高強度演練，選在捷運市府站、市府轉運站，由跨局處多單位參與。（中央社）

27歲男子張文19日在捷運台北車站、中山站周邊隨機攻擊，釀多人死傷，引發全國關注。年底跨年活動將至，相關維安作為受大眾關注。蔣萬安昨天表示，將舉辦一場高強度演練，也規畫未來若發生類似事件，會針對附近市民朋友發送細胞簡訊，提高相關危機意識等。

蔣萬安今天出席台北市道路交通安全會報前接受媒體聯訪時說，目前已預計在26日進行高強度演練，地點選在捷運市府站、市府轉運站，由跨相關局處單位參與，也會針對大型群聚活動，以跨年的規模進行模擬應變。

蔣萬安說，針對接下來的各項大型活動，以及人潮聚集商圈及場域，會提升維安規格，並已針對跨年活動擬定維安計畫，觀傳局與警察局也對外說明，會設置車阻、派出特勤警力及保安警力支援，並進行各項事前地毯式場檢，出動金屬探測器、偵爆犬等具體作為，確保市民安全。

至於發送細胞簡訊，媒體報導內政部長劉世芳表示不反對，但須與災防辦討論簡訊發送範圍與內容，避免恐慌。對此，蔣萬安回應，目前以未來發送細胞簡訊的方向規畫，警察局及消防局等單位也正研擬相關規範修訂文字，依照程序報請中央核可。

媒體詢問，這次隨機攻擊事件中，除了余家昶見義勇為犧牲，還有白衣騎士被張文砍傷時，揮手似乎想叫警察抓嫌犯，未料最終仍傷重身亡，但因他不在百貨裡、也不在北捷裡，恐無法得到保險理賠。

蔣萬安表示，目前對傷亡者的補償機制基本上有三個方向，犯保協會相關補償、保險理賠及相關撫卹，社會局都會彙整，市府也陸續接到捐款，一定會用於照顧這次不幸傷亡者。

台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。