北市跨年演練26號登場 今先行預演 劉世芳：全力協助

台北市 / 綜合報導

北市跨年演練26日下午登場 ，今(24)日提早2天先行預演。部長劉世芳表示尊重北市府，也會全力給予協助。不僅如此，劉世芳也說未來的社會防衛韌性演習，會把北捷、高鐵、台鐵等交通單位納入演練的一部分，並採取無腳本的方式進行。

警匪當面對峙，歹徒遲遲不將利器放下，警方也不敢大意拿著盾牌部部靠近，這是今(24)日早上，警方在市府轉運站的模擬情境，19日張文無差別攻擊事件後，北市府研擬在26日，在捷運市府站市府轉運站進行跨年演練，提早兩天先行預演，雖然主責單位是北市府，但內政部作為警察的主管機關，部長劉世芳有回應。內政部長劉世芳：「我們尊重台北市警方他們的律定，包括警力的支援，或者是包括其他的民力支援上面，需要警政署協助的話，我們會全力來協助。」

廣告 廣告

台北市長蔣萬安也進一步表示，26日的演練，不只要求相關局處，也納入演練場域業者櫃位一起配合，而未來的演練不只如此，警方北捷模擬，在北捷模擬突發狀況，這是過去演練的場景，如今內政部長劉世芳也說，未來的社會防衛韌性演習，會把把北捷高鐵台鐵等交通單位，納入演練的一部分，會採實地、實物無腳本，情境設定會再加強，並列入暴力攻擊，內政研議加強演練的同時，也將在俗稱小橘書的全民安全指引，在網路版上增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」，劉世芳也說預算仍在立院，無法確定編新手冊。

立委(國)王鴻薇：「劉世芳的說法就是證實了，在小橘書裡面根本沒有，有關於不管是恐攻，暴力攻擊，或者這種緊急暴力行為。」立委(民)鍾佳濱：「在這個批評之前，他們也說小橘書啊是沒有必要的，是浪費公帑的，現在卻反過來，認為小橘書的內容應該要擴充，應該把這樣的可能性納入，我覺得知錯能改非常好。」

張文無差別攻擊事件，引起社會震驚與恐慌的同時，相關單位繃緊神經，要改進現有制度以因應任何潛在危機。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄跨年晚會維安兵推 將出動逾千名警力駐守

「史上最長」漢光41號演習今展開 驗證國軍戰力

桃機今起連5天配合漢光演習管制 籲旅客提早報到

