北市跨年煙火懶人包！ 水利處點名3大河濱祕境





迎接 2026 跨年倒數，臺北 101 煙火秀絕對是焦點！為了讓民眾擁有更好的觀賞體驗，臺北市政府工務局水利處特別點名基隆河沿岸3大觀景祕境：彩虹、美堤、觀山河濱公園。這些地點不僅視角開闊、遮蔽物少，還能避開市中心擁擠人潮。水利處也提醒，跨年夜氣溫偏低，民眾在捕捉煙火美景之餘，務必做好保暖並維持河濱環境整潔。

賞煙火地圖公開：這3個河濱公園視角最讚

臺北市水利處表示，基隆河沿岸的河濱公園具備絕佳的地理位置，是觀賞 101 煙火的絕佳選擇：

彩虹河濱公園（首推）：位於民權橋至麥帥一橋間，地處臺北 101 的北北東方（上風處），視角條件極其開闊，受煙霧遮蔽的影響較小。民眾看完煙火後，還能步行至鄰近的饒河街商圈享用宵夜，是行程安排的首選。

美堤河濱公園：鄰近大直橋，擁有遼闊腹地。此處亮點在於能同時眺望 101 煙火與大直商圈的市區夜景，光影交錯美不勝收，且周邊交通銜接便利。

觀山河濱公園：位於民權大橋附近，地勢平坦且遮蔽物稀少，適合攜家帶眷前往，能在輕鬆的氛圍中迎接新年的到來。

安全與環境守則：共同守護臺北河濱美景

為了維護大眾安全與優質的環境，水利處特別叮嚀以下規範：

1.勿占自行車道： 河濱公園內設有專屬自行車道與人行步道，民眾請勿在車道上停留，以策安全。

2.嚴禁燃放爆竹： 跨年期間禁止於河濱公園內燃放爆竹煙火，違者將受罰，請民眾共同維護公共安全。

3.垃圾不落地： 跨年狂歡之餘，請務必將垃圾隨手帶走或丟入指定垃圾桶，守護河濱的乾淨整潔。

暖心叮嚀：保暖與交通資訊不可少

跨年深夜河濱空間開闊，體感溫度通常較市區更低。水利處強烈建議：

暖氣備齊： 隨身攜帶暖暖包、厚外套及帽子，做好萬全保暖措施。

交通先行： 出發前請留意周邊交通管制資訊，建議多利用大眾運輸工具，並配合現場工作人員引導，確保平安迎接 2026 年的第一道曙光。

