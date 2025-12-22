北市跨年照辦！26日高強度演練 蔣萬安：正研擬細胞簡訊

北市在跨年前發生重大攻擊案，蔣萬安表示將加強維安。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站19日發生4死重大攻擊案，適逢年底有多場大型活動的時節，加上31日就是跨年活動，今（22）日台北市長蔣萬安表示，目前規劃26日於市政府捷運站及轉運站進行高強度演練，也正在研擬細胞簡訊相關文字內容，以防再度發生類似事件。

蔣萬安表示，目前預定在26日於市府轉運站及捷運站，進行高強度、大規模的演練，將跨局處、跨單位參與，針對大型群聚活動，以跨年規模做模擬演練，活動會場也會進行地毯式搜查；此外，也正朝發送細胞簡訊的方向規劃，警消已在研擬相關修訂規範、文字，將依照規定報請中央。

凶嫌張文19日犯案前，疑似為了分散警力，下午先於林森北路等處連續縱火，接著回到台北車站附近的租屋處變裝，並拖著整箱汽油彈、大量煙霧彈，並持刀前往捷運台北車站作案，之後再到旅館換裝，接著赴捷運中山站周邊以相同手法犯案，奪走3條無辜民眾的性命後，於南西誠品墜樓身亡。

