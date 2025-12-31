北市跨年維安升級 現場部署逾3千名警消.民間力量

台北市 / 楊超丞 趙若評 報導

台北市政府為了預防1219攻擊事件再度上演，今年跨年維安升級，首度實施在民眾進場前，須進行包包安檢以及全身金屬探測，並禁止攜帶拖拉式行李和易燃物等違禁品，周邊警消和民間維安配置多達3千人，特勤警力更隨身配備電擊槍、臂盾，防止民眾脫序行為。

要求民眾拿出口袋物品，包包放進置物籃，員警打開後仔細翻找檢查，有無違禁品，員警VS.民眾說：「麻煩包包往前面撥一點喔。」不只攜帶的物品，第二關還得用金屬探測器全身上下掃視，想進場跨年今年安檢大升級，民眾都得配合檢查。

記者趙若評說：「這回來到台北市跨年，如果你有攜帶包包的話，都得經過安檢，(請問有攜帶違禁品刀械)，(或是打火機之類的東西嗎)沒有，檢查完包包之後，下一關就要進行全身金屬檢測。」

為了防止1219北車中山攻擊事件重演，台北市跨年升級最高維安，首度執行逐一安檢，分別在主舞台南北兩側，以及仁愛路一段，共設四處安檢站，包包須打開查驗，並一律禁止拖拉式行李，刀械易燃物等，也通通不得攜帶入場，玻璃製品則禁止帶入主舞台核心區。

台北市信義分局長李憲蒼說：「那每個同仁都會攜帶槍彈，無線電跟辣椒水，四個出入口，那由我們分局配備，每個出入口配置三名同仁進行安檢。」今年跨年出動警消和民間力量，共計人數超過3千人，配備電擊槍臂盾，和大小防暴鋼叉防止脫序行為，2支偵爆犬在周邊四處偵查有無爆裂物，而針對未經申請的無人機，現場有干擾槍，鎖定目的讓無人機原地折返。

台北市長蔣萬安說：「我們針對爆裂物的威脅，隨機襲擊，防踩踏的疏散，在事前都進行多次的沙盤推演，今天晚上的跨年活動，我們絕對上緊發條，絕不鬆懈。」台北市長蔣萬安在跨年夜前親自到場視察，確保維安最高戒備，讓民眾有個安心跨年夜。

