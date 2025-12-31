北市跨年維安升級 蔣萬安盯場！首度金屬探測器安檢、禁帶行李箱

因應張文北捷殺人事件，台北市跨年維安滴水不漏，首度出動金屬探測器，民眾排隊安檢才能進到台北市府前廣場參加誇年。李政龍攝



「台北最HIGH新年城—2026跨年晚會」今（12/31）日晚間登場，鑑於本月19日發生台北捷運內外無差別攻擊事件，台北市政府全面升級跨年活動維安規格。市府規劃動員警力2156 人、義警858人，合計3014人投入現場執勤，並首度在主舞台周邊設置安檢站，對入場民眾實施金屬探測與隨身物品檢查。

因應張文北捷殺人事件，台北市跨年維安滴水不漏，首度出動金屬探測器，民眾排隊安檢才能進到台北市府前廣場參加誇年。李政龍攝

因應張文北捷殺人事件，台北市跨年維安滴水不漏，首度出動金屬探測器，民眾排隊安檢才能進到台北市府前廣場參加誇年。李政龍攝

市長蔣萬安下午3時親赴市府前廣場視察維安部署，除聽取台北市警察局信義分局簡報外，也親自體驗安檢流程。現場由員警要求民眾取出口袋物品，並以手持金屬探測器進行全身掃描，安檢程序嚴謹。

蔣萬安表示，市府此次啟動13項維安措施，包括出動偵爆犬（鎮暴犬）、加強身分查證、無人機監控、數位科技蒐證、設置車阻與特勤警力進駐等，並針對市府周邊與台北101一帶進行重點部署。對於爆裂物威脅、隨機攻擊及人潮推擠踩踏等風險，市府事前已多次進行沙盤推演。

因應張文北捷殺人事件，台北市跨年維安滴水不漏，首度出動金屬探測器，民眾排隊安檢才能進到台北市府前廣場參加誇年。李政龍攝

因應張文北捷殺人事件，台北市跨年維安滴水不漏，首度出動金屬探測器，民眾排隊安檢才能進到台北市府前廣場參加誇年。李政龍攝

台北跨年晚會今晚登場，市長蔣萬安視察周邊維安警力。市府提供

與往年不同的是，今年主舞台管制區周邊首度設置 4 處安檢站，自下午1時起執行安檢，分別位於舞台南、北側及仁愛路一段。欲進入管制區的民眾，須配合警方以金屬探測器輔助查驗，並主動打開隨身包包接受目視檢查；行李箱等拖拉式行李一律禁止攜入，大型或可疑物品將進一步檢視。警方也明確禁止攜帶槍枝、刀械、毒品、爆裂物、易燃物及長條狀尖銳物品，玻璃等易碎物品亦不得進入主舞台核心區。

北市跨年首度安檢，警方使用金屬探測器。警方提供

此外，市府於活動周邊設置8處緊急醫護站，隨時待命提供即刻支援。蔣萬安強調，跨年夜「安全是最重要的使命」，市府團隊將全程戒備、上緊發條，堅持到最後一刻，確保民眾平安迎接新的一年。

台北跨年晚會今晚登場，市長蔣萬安視察周邊維安警力。市府提供

台北跨年晚會今晚登場，市長蔣萬安視察周邊維安警力。市府提供

台北跨年晚會今晚登場，市長蔣萬安視察周邊維安警力。市府提供

發稿時間18:01 更新時間18:17

