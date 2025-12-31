北市跨年維安升級 進場一律搜包包過安檢門

生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導

台北市跨年晚會今天登場，擔心類似1219隨機攻擊事件重演，北市維安上緊發條，不但針對爆裂物和隨機襲擊做沙盤推演，還準備27組大小鋼叉因應突發狀況，警民力共出動3014人維安。出入口還要全身安檢，禁帶自拍棒和打火機，連超過120公分的長柄雨傘都禁止攜帶。

北市跨年晚會周邊圍起護欄，入口處就得掏出身上物品，皮夾、手機、包包都要搜。連台北市長蔣萬安也手舉高，親自體驗一趟安檢門，這次晚會維安採最高規格，入場民眾一律過全身安檢，就怕身上有藏刀械等金屬尖銳物品，連打火機和自拍棒都禁止，超過120公分的長柄雨傘也不能帶進去。北市觀傳局長余祥：「希望大家就是攜帶短的雨傘，如果超過120公分的雨傘，就不要攜帶入場，再次呼籲大家，都可以穿輕便的雨衣，來到跨年晚會的現場。」

北市跨年晚會維安超高規格。（圖／民視新聞）





大小鋼叉出動，員警現場示範操作，當場限制民眾行動，加上臂盾和電擊器。包含周邊共出動3014名警民力，信義警分局組成機動打擊小隊，派遣27組1組4人，不定點不定時巡邏，連警犬都出動。信義分局長李憲蒼：「特勤的小隊總共有20名。」霹靂小組更荷槍實彈現場坐鎮，就怕1219隨機攻擊事件還有模仿效應，台北市長蔣萬安：「我們也針對包括爆裂物的威脅，隨機襲擊防踩踏的疏散，我們在事前都進行，多次的沙盤推演，絕對上緊發條絕不鬆懈。」





北市跨年晚會現場。（圖／民視新聞）





入場民眾：「我覺得這樣比較好，比較安全，雖然麻煩可是真的是安全，我真的坐火車也會怕。」民眾感受到現場維安升級，樂團開始排練，粉絲也陸續到場，拿出標語來應援。入場民眾：「我從苗栗來來看美秀集團，帶著毛巾他們的周邊，下雨很方便。」剛發生重大治安事件的北市，碰上跨年大型活動，力求維安滴水不漏。

