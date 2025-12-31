北市跨年維安逾3千人 蔣萬安：上緊發條到最後一刻

（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北跨年晚會今天晚間登場，市長蔣萬安下午視察維安部署狀況，表示今天出動逾3000名警、消及民力執勤，絕對會上緊發條、堅持到最後一刻，確保所有參與民眾的安全。

台北最HIGH新年城－2026跨年晚會今天晚間7時起在台北市政府前登場，自下午1時開放進場，由警方實施入場前安檢，禁止攜帶槍枝、刀械、爆裂物、瓦斯及壓力噴罐等易燃易爆物、玻璃瓶等易碎物品、剪刀等尖銳物品、遙控無人機等可能干擾活動或造成危害的物品。

廣告 廣告

蔣萬安下午3時前往現場視察時表示，此次結合警、消及民力，針對市府及台北101周邊重點部署逾3000人，執行身分查證、無人機監控、數位科技偵蒐等維安措施。

蔣萬安說，市府事前已多次就爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏疏散等情境進行多次沙盤推演，周邊也設置8處醫護站，會在必要時即刻進駐支援。

蔣萬安提醒各單位，今天晚上的跨年活動絕對要上緊發條、不能鬆懈、堅持到最後一刻，因為確保所有參與民眾的安全是大家的責任及使命。

台北市衛生局表示，今天晚間預估會有20萬人潮聚集於市府周圍，已整備8站醫護站醫療人力、9部救護車後送就醫量能，另增派4組機動巡檢救護人力，攜帶醫療衛材徒步巡視周圍場域，在緊急時刻提供迅速及適切醫療服務。

衛生局提醒，明天將迎來強烈大陸冷氣團，日夜溫差明顯，長時間在戶外民眾務必提高警覺、做好自我防護，應加強頭頸部及四肢末端保暖，避免大吃大喝及情緒起伏太大，如有出現身體不適情形請立即前往就醫。（編輯：蕭博文）1141231