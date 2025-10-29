北市路樹頻倒塌 議員提議擬加保天災險

極端氣候影響，導致路樹傾倒事故逐年增加，甚至波及行人、車輛造成傷亡，台北市議員林珍羽（左）建議市府應主動替路樹投保天災險，確保民眾權益。（圖／中國時報徐佑昇攝）

極端氣候影響，使路樹傾倒事件逐年增加，常波及行人和車輛造成傷亡，北市議員林珍羽指出，市府對路樹僅投保公共意外險，在天災導致財損、傷亡時難以理賠，只能申請國賠，但國賠程序曠日費時，成功理賠比例偏低，建議市府應替路樹投保天災險。北市法務局回應，將研擬加保路樹天災責任險，但理賠仍須看市府對事故有無責任。

林珍羽表示，極端天氣影響下，北市近年愈來愈多路樹倒塌壓傷人、車意外，只要下大雨就會出現樹倒造成傷亡或財產受損。

廣告 廣告

她指出，市府對於路樹僅投保公共意外險，若遭遇天災常難以理賠，民眾只能改申請國賠，但國賠訴訟須花費3至6年不等，且最終獲得理賠案件更是少數，不僅費時也對於民眾權益保障不足。

林珍羽說，根據統計，近5年台北市因天災使樹木倒塌導致民眾財損共有122件，其中有95件進入國賠程序，但最終獲賠償僅有27件，至於意外險有理賠案件高達107件，顯見天災造成損害明顯大過國賠的「人為因素」。

她強調，現階段民眾毫無保障，只能買「天災險」自保，市府應設立「天災損害補償基金」作為因應極端氣候的臨時救助金，並與公股保險公司研議加保路樹「天災險」，保障民眾權益。

法務局長連堂凱說，會對路樹加保「天災責任險」，但前提是市府有責任才會賠償，例如路樹倒塌經檢測有褐根病等人為維護不足因素就會理賠，並將研擬加速理賠程序，但若市府沒有責任，市民有傷亡、財產損失卻都要透過公務預算來分擔保險，將造成財政很大負擔，所以難以理賠。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼

范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料後28字致謝友人 再吐真實心境