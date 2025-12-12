北市車手拒捕撞警狂逃 嫌犯欲逃柬埔寨「避風頭」機場落網

車手加速拒捕後在公車到上狂飆企圖甩開追擊員警。翻攝畫面

台北市中山區5日上午發生一起拒捕衝撞案。大批便衣員警在南京東路一帶包圍一輛白色汽車，高喊「下車」，要駕駛配合受檢，但林姓車手明知遭前後包夾，仍頑強抵抗，先是向後倒車撞向員警，接著加速闖入南京東路的公車專用道，蛇行飆車逃逸，情況一度相當危險。

據了解，當時警方與被害人原本在附近公園準備進行假面交，包包內放有200萬元假鈔，並由7名便衣員警埋伏等待時機。豈料林男相當機警，車輛全程未熄火，透過車窗接過假鈔後，立刻踩油門衝離現場。

警方掌握車手行蹤得知準備出逃柬埔寨，在登機前將人逮補歸案。翻攝畫面

警方旋即在市區展開追捕，趁林男在紅燈時卡在車陣中試圖攔截，但對方動作迅速，仍成功逃脫。考量當時交通環境複雜，若持續追逐恐波及無辜民眾，現場指揮官決定停止緊追，改採後續精準追緝方式。事後詐團也火速安排林男「避風頭」，準備讓他潛逃海外。

警方循線追查後，向台北地院申請拘票，並同步通報移民署啟動管制。8日上午，20歲的林姓嫌犯身穿輕便衣物，在桃園機場準備通關、意圖搭機逃往柬埔寨時，遭警方持拘票當場逮捕，逃亡計畫瞬間破功。

中山分局長安東路派出所長朱柏翰表示，林姓車手惡意倒車衝撞員警，所幸無人受傷。警方在確保周遭安全前提下停止追逐，改以精準蒐證方式鎖定犯嫌行蹤，最終在機場順利拘捕。全案已依詐欺、妨害公務、公共危險、洗錢防制等罪嫌移送偵辦，目前林嫌遭羈押禁見，警方將持續向上溯源，追查詐欺集團幕後成員。



