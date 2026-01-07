北市車禍 汽車暴衝釀1輕傷多輛機車受損
（中央社記者劉建邦台北7日電）23歲李姓女子今天開車從許昌街附近大樓的地下停車場離開，在駛入平面道路時疑不明原因車輛忽然暴衝，導致1名機車騎士擦挫傷，多輛機車受損，詳細車禍原因待警方調查。
台北市警察局中正一分局發布新聞資料表示，晚間6時獲報，許昌街附近大樓停車場出入口的北往南附近發生車禍案，派員到場發現，1輛汽車撞擊多輛停放在機車停車格的機車。
警方初步調查，23歲李姓女子開車從許昌街附近大樓地下停車場離開，在駛入平面道路時不明原因車輛往前暴衝，汽車先碰撞1輛由許昌街往西行駛的普通機車前車頭，再撞及路旁機車停車格內5輛機車才停下。
警方表示，此件車禍事故造成1名機車騎士輕微擦挫傷，詳細車禍肇事原因待進一步調查釐清，呼籲駕駛要駛入平面道路應隨時注意道路狀況，確保交通安全。（編輯：林恕暉）1150107
