北市車禍 汽車暴衝釀1輕傷多輛機車受損

曾幾何時，歐洲人對於北美市場迷戀大型SUV的現象感到不解，甚至帶點嘲諷；然而短短五年內，歐洲街頭的風景已徹底洗牌。根據最新出爐的2025年市場數據，休旅車與跨界車在歐洲新車銷量的佔比已攀升至驚人的59%，與2020年的41%相比呈現爆發式成長。各大主流車廠如Volkswagen、Toyota與Renault透過推出車身緊湊、視覺強悍且具備實用高視野的跨界車款，成功轉化了歐洲消費者的口味，讓SUV從過去被視為耗油的負擔，搖身一變成為都市通勤的首選。在一片SUV浪潮下，歐洲銷售冠軍依舊是一輛掀背車，由便宜又大碗的Dacia Sandero拿下。SUV的崛起必然伴隨著傳統車型的式微。數據顯示，曾經統治歐洲大陸的掀背車市佔率從2020年的35%萎縮至23.9%，銷量總數也從420萬輛滑落至290萬輛。受災戶不僅於此，房車的市場份額僅剩下微薄的3.5%（其中Tesla Model 3幾乎撐起半邊天），而曾經深受歐洲家庭喜愛的旅行車也從10.2%下跌至7.1%。無論是經典的福斯Passat還是Skoda Octavia，在更具機能感與潮流感的SUV面前，傳統車型正快速淡出主流視野。 然而，在這一片

