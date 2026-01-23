北市車禍10傷！採訪車高速撞進銀行瞬間曝光 三立電視台回應了

三立白色採訪車高速衝進銀行，現場緊急救援。（翻攝畫面）

台北市中山區南京東路今（23日）稍早發生嚴重車禍，三立電視台採訪車因不明原因撞進街邊一家銀行，目前至少有10人受傷，據目擊者畫面顯示，三立白色採訪車當時以高速衝向銀行，有路人當場彈飛，目前有3人重傷分別送往台大及仁愛醫院搶救，三立電視台表示，本台將盡最大誠意負責。

據警方初步了解，肇事駕駛為48年次（約66、67歲）林姓男子，並無酒駕跡象。目擊騎士曝光撞擊瞬間畫面，只見綠燈車輛緩速起步時，三立電視台白色採訪車則從另向、疑紅燈高速衝進銀行，街邊當下站了不少行人。

目前除了司機未送醫外，初步9人送醫，其中2人意識不清皆送台大搶救，另名重傷則意識清醒送往仁愛醫院，其餘6名輕傷則分別送往仁愛、台安、松山三總、馬偕醫院。





