北市辦公室租賃需求熱絡 連兩年突破5萬坪

對於今年整體房地產市場看法，仲量聯行董事總經理侯文信認為有5個趨勢可以觀察。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕台北市辦公室租賃需求熱絡，2024、2025年連兩年突破5萬坪，尤其北市核心商業區去年租賃成交面積逾4.37萬坪，更創近7年新高。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬指出，觀察2025年辦公室租賃成交案件的面積分布，其中單件200坪以內占比約47%，200至400坪的占比約25%，不過，令人吃驚的是、單件租賃面積1千坪以上的占比也有1成，而且1千坪以上的租賃成交案件合計承租面積占整體租賃市場比重高達5成，顯示大型企業對於整合各部門、分公司在同一棟辦公大樓的需求仍強勁。

廣告 廣告

去年1千坪以上辦公室租賃案占比約1成

而且觀察租賃業種，擴租、升級需求主要來自科技跟金融業，成為支撐辦公室租賃的關鍵力量。不過，隨著辦公室新增供給陸續增加，台北市頂級辦公室平均租金趨緩、甚至可能要邁入高原期，除非辦公大樓具備 LEED、WELL 等綠建築標章，才能吸引優質租戶，進而帶動租金持續上揚。

對於今年整體房地產市場看法，仲量聯行董事總經理侯文信則認為有5個趨勢可以觀察，首先，AI、ESG會持續帶動商用不動產升級需求，再來商用不動產價格預期會進入盤整格局，第三則是在辦公室租賃市場大量供給的情況下，不動產租賃業將朝向服務業、物管科技智慧的功能提升，第四為軌道經濟加上都市更新將成為建商土地庫存的主要戰場，最後則是不動產證券化將邁入2.0 ，預期會對房市注入活水。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好市多電視機價格如此低！3個原因曝光了

昔唱衰台積電跌破500要求魏哲家道歉下台 台大副教授疑悄悄刪文

最愛台灣機車的前3名國家洗牌了 日本穩居冠、兩黑馬在歐洲

台灣人是「盤仔」？好市多會員費比日本、韓國貴超多 公司這麼說

