北市近六成住宅屋齡逾40年 永慶：這四區老屋交易占一半

cnews124260126a09

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

內政部房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第三季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57.07%，將近六成。永慶房產集團統計台北市12行政區不同屋齡區間的交易占比，其中萬華區、士林區、大安區與松山區，屋齡超過40年住宅交易占比就超過50%。

萬華區2025年住宅交易，屋齡超過40年占比高達56%全市最高，士林區占比53.6%排名第二，大安區與松山區占比分別為52.3%與50.5%，屋齡40年以上老屋交易占比皆超過一半。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市萬華區、士林區、大安區與松山區都是台北市開發較早的區域，可建築土地稀缺，新屋供給相對緩慢，因此老屋、公寓量體較大。然而老屋、公寓周邊通常生活機能發展完善，加上老屋的房價優勢，讓屋齡40年以上住宅成為交易大宗。

廣告 廣告

相對於開發較早的區域，文山區及內湖區屋齡20至40年的住宅交易占比較高，交易占比分別為34.5%與34.9%。陳金萍分析，屋齡20至40年的住宅，通常在公設比、空間運用與價格穩定性上，往往最符合當前家庭生活與換屋族的需求，因此吸引文山區、內湖區追求實際使用空間或家庭需求的購屋族群。

cnews124260126a10

台北市大同區及南港區2025年屋齡小於10年的住宅交易占比近三成，分別為29.5%與29.1%，是台北市住宅新屋與新古屋交易動能強勁的行政區。陳金萍說明，大同區雖是台北市開發較早的地區之一，但近年在西區門戶計畫帶動下，翻轉力道強勁，都市更新與危老改建密集，使得新建案常年穩定釋出，加上大同區位於台北市外圍，房價較核心地區實惠一些，吸引不少台北市購屋客群，也讓屋齡10年以下住宅交易占比提高。

南港區從1990年代開始，在南港軟體園區與南港經貿園區的開發帶動，以及2015年起東區門戶計畫配合，中信金融園區、北部流行音樂中心、南港LaLaport、CITYLINK等重大開發案陸續啟動與完工，南港從台北市的工業區轉型為兼具經貿、會展、文創的重心。陳金萍表示，南港區2025年屋齡10年以下、屋齡10至20年的住宅交易占比分別為29.1%及25.9%，屋齡20年以下的住宅交易合計55%，交易標的也多是在南港區產業轉型這段期間所建築完成，屋齡20年內住宅也成為2025年南港住宅交易主力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

短期交易地圖示警消費者 永慶房屋助民眾遠離房市投機炒作風險

雙北30-50歲置產熱區曝光 永慶房產集團：台北首選中山、內湖

【文章轉載請註明出處】