北市通緝男遇盤查狂逃！友人護航動手推人 釀2員警受傷

台北發生妨害公務事件，導致兩名警員受傷。事發於30日凌晨5點多，警方在敦化南路巡邏時發現兩名可疑男子，經盤查後發現其中一名21歲何姓男子是傷害罪通緝犯，該男立即逃跑並在追捕過程中造成警員受傷。另一名25歲何姓男子則拒絕接受盤查，更推擠警員導致其手指受傷。兩人最終都被逮捕，並依不同罪名移送法辦。

在台北市大安區敦化南路，警方於30日清晨5點多進行例行巡邏時，發現兩名男子行跡鬼鬼祟祟且神情緊張，便上前進行盤查。經查證後，警方發現其中一名21歲何姓男子是地方法院發布的傷害通緝犯。

當警方準備逮捕這名通緝犯時，何姓男子立即拔腿狂奔逃離現場，衝到馬路上。警員緊追在後，將他拉倒在地，但男子仍不斷掙扎，甚至試圖爬走。警方不得不整個人壓在他身上才使其就範，並上銬逮捕。在追捕過程中，警員的左手側背和左膝蓋受到挫傷。

同時，另一名25歲何姓男子也表現出不合作態度。當警員要求核對證件時，這名男子不但拒絕配合，還用力推擠警員。警方立即將他壓制在地，但男子持續拉扯叫囂，完全沒有意識到自己的錯誤行為。這起衝突導致警員左手小指和左手中指擦傷。

敦化派出所長呂政隆表示，通緝犯何姓男子已依傷害通緝罪嫌移請士林地方法院偵辦，另一名何姓男子則依傷害及妨害公務罪移送台北地方檢察署偵辦。這兩名何姓男子因各自的違法行為導致兩名警員受傷，現在都必須為自己的行為付出代價。

