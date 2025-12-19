北市通緝男隨機砍人案釀多死！AIT罕見發「安全示警」

社會中心／徐詩詠報導



台北市今（19）日稍早發生駭人隨機砍人案，現年27歲、名為張文的男子，先是在捷運台北車站內施放疑似帶有毒性的煙霧彈，並砍殺一名57歲男子，造成傷重不治。後續張文則徒步前往人潮眾多的中山商圈進行隨機殺人，導致多位民眾身亡、受傷。對此，AIT（美國在台協會）也罕見發出「安全示警」。





今日下午5時24分，傳出張文在台北車站M7出口附近丟擲煙霧彈後離開現場，後續一位57歲男子被發現倒地，到院前OHCA。張文後續徒步前往北市中山站商圈，一樣在捷運出口前方丟擲煙霧彈後，持長刀進入百貨公司內部，過程中張文更對沿路民眾揮刀狂砍，造成嚴重傷亡。最後張文在被警力包圍後當場墜樓，送醫後不治。



北市通緝男隨機砍人案釀多死！AIT「罕見發安全示警」：美公民提高警覺

張文遭警方包圍後墜樓，送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，犯案的張文為空軍志願役士兵，當兵地點位於松山機場附近，服役單位則是無線電通信中隊，但他卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召未報到遭到通緝。相關消息與畫面曝光後震驚台灣社會，更掀起外界譁然。對此，AIT緊急發布「Security Alert - Attack in Subway」安全警示，提醒美國公民應提高警覺，指出遇緊急狀況應立即聯繫執法部門或致電AIT緊急服務專線。





