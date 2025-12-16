北市通訊行委託外送財物卻遭竊 警赴台中逮女嫌

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市文山區某間通訊行近日委託外送員運送總價值約26萬元的財物至分店，未料外送員取貨後便神隱，警方獲報以車追人，於今天下午在台中將涉案50歲吳女拘提到案。

台北市警察局文山第二分局12日接獲經營通訊行的易姓民眾報案，稱其為緊急調貨，所以當天委託LALAMOVE外送員運送貨品和財物，交付包括6隻全新iPhone 17 Pro Max手機、3副AirPods耳機和現金新台幣5萬4000元，請外送員運送至信義區和內湖區的2間分店。

不料，收貨的女外送員卻未依指定地點完成送達，且事後多次聯繫未果，店家才向警方報案並提出侵占告訴。

文山二分局獲報後立即組成專案小組偵辦，並調閱監視器以車追人，鎖定有侵占記錄的50歲吳女涉有重嫌。

經查吳女犯案後，仍沿途跑單至台中，並入住短租套房，警方掌握相關動向後，於今天下午1時許於台中市北屯區將吳女拘提到案。

同時，現場查扣犯嫌使用的手機1支、尚未銷贓全新手機3支及耳機1個、現金9000元等，相關贓證物仍持續追查中。

全案詢後將依刑法侵占罪移請台北地檢署偵辦，並持續擴大追查是否另涉他案。（編輯：張銘坤）1141216