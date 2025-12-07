北市連三年辦魔術方塊賽 激發學生空間思維與解題力

國中組前六名

國小組前六名

臺北市政府教育局連續三年舉辦魔術方塊比賽，今(7日)天在幸安國小辦理一年一度的「玩轉魔術方塊、啟動多元智能〜臺北市114學年度國中小學魔術方塊競賽」活動。臺北市教育局表示，透過歷年比賽在活動中看到學生們在雙手快速旋轉間，除了展現驚人的邏輯判斷力與空間思維能力外，還有令人驚豔的專注力與臨場沉著應變力。

教育局廖文靜副局長特別蒞臨現場給予選手勉勵，廖副局長表示，魔術方塊是三維立體益智遊戲，在轉動過程中需要不斷預測方塊在空間中的位置變化，這能極大地培養學生空間思維能力和立體概念，以鍛鍊學生專注力、記憶力、空間想像力、判斷力、解決問題能力、挫折耐受力及緩解壓力。因此，臺北市舉辦魔術方塊競賽，為孩子搭建豐富多元的展能舞臺。

教育局說明，臺北市是六都之中唯一辦理全市性國中、小魔術方塊競賽的城市，現場競賽設備都是以國際規格來打造，透過臺北科技大學魔方&STEAM教練專業裁判團公開、公正且即時的判斷競賽結果。本屆魔術方塊競賽活動參加對象包括本市各公私立國民中小學一至九年級在籍學生，每一位參賽學生都是經過校內初賽脫穎而出，因而在校園中帶起一股魔術方塊風潮。

本屆國小組獲得冠軍的龍安國小范同學在賽後分享時表示，玩魔方重點在手要順、多參加比賽；第二名三興國小張同學分享，每天安排一個小時練習，因此玩出魔方好成績；第三名蘭雅國小李同學則表示，他是不玩電玩的小孩，這是第二年參加競賽就擠進前三名，非常高興。這三位獲獎的同學異口同聲說，玩魔方勝於玩電玩，這也達到了教育局辦理活動的目的。

