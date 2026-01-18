北市連雲街危老建築重建 廢棄物竟從高空丟下

社會中心／吳玟誼 郭文海 台北報導

真的要小心禍從天降！台北市永康商圈附近的連雲街一帶，有不少建築的屋齡，超過四、五十年，正在進行危老建築重建，但有附近住戶發現，施工人員在清理屋內的廢棄物，竟然是將木板等大型物品，直接從三、四樓往下丟，甚至砸破下方雨遮，讓民眾直呼好危險，建管處獲報，已經要求施工單位，做好安全措施。

施工人員站在四樓陽台外，把廢棄的木板，一個一個往樓下丟。

一片又一片，大的、小的通通都有，但是這樣不斷從高樓往下丟，重力加速度，下方的雨遮都被砸破，讓人捏了把冷汗，附近住戶實在超傻眼，PO上網直呼"這樣拆除是正常的嗎？看起來好危險，噪音也很大"。

北市連雲街危老建築都更 裝潢廢棄物竟從高空丟下

北市連雲街危老建築都更 裝潢廢棄物竟從高空丟下。（圖／民視新聞）





附近民眾相當無奈，坦言近期這裡在施工，噪音也沒辦法。

這裡就位在北市永康商圈附近的連雲街上，由於這裡房子屋齡至少四、五十年以上，牆面斑駁、管線老舊等，已經是"危老建築"，建商要進行重建，但光是前期的"清理廢棄物"就引起民怨。





北市連雲街危老建築都更 裝潢廢棄物竟從高空丟下

北市連雲街危老建築都更 裝潢廢棄物竟從高空丟下。（圖／民視新聞）





還好這裡都是要重建的危老建築，沒住人，但像這樣把廢棄物從高樓往下丟，萬一傷到人，恐怕涉及公共危險罪。危老建築重建，施工安全，不容馬虎。





