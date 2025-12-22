北市進出口公會探視受傷官兵 表誠摯關懷

記者謝承宏／綜合報導

秉持關懷國軍、回饋社會的初心，臺北市進出口商業同業公會昨日前往探視於空跳特訓中的受傷官兵，表達工商界最誠摯的關懷與祝福，以實際行動支持守護國家的國軍官兵。

特指部特2營常廷安二兵日前執行空降跳傘訓練期間受傷，導致右腳腓骨骨折，目前已完成手術並進入復健階段。臺北市進出口商業同業公會理事長黃教漳、秘書長黃文榮得知後，特別指派行政處代處長劉書豪、代組長楊銘祥在軍友社臺北站站長吳遠里的陪同下，親赴官兵住處慰問，送上溫暖關懷與實質支持。

廣告 廣告

臺北市進出口商業同業公會表示，公會日前完成高屏地區敬軍行程，走訪部隊並了解官兵訓練內容，對官兵辛勞有更深體會；公會會員企業雇用員工逾60萬人，背後代表眾多家庭成員，包含不少現役或曾服役青年，因此對國軍投入訓練表達支持，並祝福常廷安安心休養、早日康復，盼能順利返回部隊，強調爾後將持續與軍友社及社會各界合作，透過具體行動提供國軍支持與關懷。

軍友社臺北站站長吳遠里陪同臺北市進出口商業同業公會代處長劉書豪（左2）探視常廷安二兵，表達慰問關懷。（臺北市進出口商業同業公會提供）