北市進出口公會澎湖敬軍 感謝捍衛海疆
記者謝承宏／綜合報導
臺北市進出口商業同業公會敬軍團昨日持續澎湖地區敬軍慰問行程，常務理事范偉洸率團前往海軍146艦隊慰問，向長年戍守海疆、執行戰備巡弋任務的官兵表達誠摯敬意，感謝堅守崗位，讓企業與民眾能在後方安心打拚、安居樂業。
表達敬意與支持
敬軍團一行展開第2日敬軍慰問行程，受到艦隊長李少將及所屬官兵歡迎，敬軍團並致贈慰問品，感謝官兵戮力戰訓、堅守海疆。范偉洸表示，透過近距離接觸，更能感受海軍官兵團結一致、榮辱與共的精神；146艦隊駐守臺海第一線，每日頂著強勁海風、巡弋險要海疆，堅定執行海域巡弋與戰備任務，正是臺灣企業安心拚經濟、民眾安居樂業的重要後盾。
敬軍團指出，此行跨海前進澎湖，2日行程充實且深受感動；雖然原訂上午實施的鎮疆操演因天候因素取消，卻也讓團員更加深刻體會，國軍面對瞬息萬變的天候與海象時，仍能沉著應變、隨時待命，展現高度專業與戰備紀律。經過2日實地走訪與交流，敬軍團對國軍平日精實訓練與戰備整備成果深具信心，也對官兵守護國家安全的付出表達高度肯定。
臺北市進出口商業同業公會敬軍團登艦慰問海軍146艦隊官兵，表達對官兵巡弋海疆、戮力戰訓的敬意與支持。（軍友社提供）
臺北市進出口商業同業公會敬軍團登艦慰問海軍146艦隊官兵，表達對官兵巡弋海疆、戮力戰訓的敬意與支持。（軍友社提供）
其他人也在看
不斷更新／全台豪雨假看這邊！7縣市雨量達標 5地宣布停班課
【緯來新聞網】受滯留鋒面及西南氣流影響，各地仍有持續的降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及
嚮導聖母峰失聯6天靠2物續命 清潔隊看傻眼
國際中心／邱于芳尼泊爾登山嚮導達瓦（Dawa Sherpa）日前在攀登聖母峰後下山途中失聯，長達6天音訊全無。由於他最後現身地點位於海拔約7500米的「死亡地帶」，不僅氧氣稀薄、氣候惡劣，加上多日搜尋始終沒有結果，外界普遍認為生還希望渺茫。家人甚至已接受噩耗，不僅開始準備後事，也替他舉行臨終祈禱儀式。沒想到就在眾人幾乎放棄希望之際，奇蹟竟然發生！一支淨山清潔隊意外發現他的身影，成功讓他從鬼門關前撿回一命。他受訪透露時透露，受困時「靠2物」撐過絕境，在缺氧、低溫環境下奇蹟存活。
傅子純遺容「像睡著一樣」高欣欣曝遺孀近況已少量進食
46歲民視當家小生傅子純7日因急性血癌併發症猝逝，消息一出震驚全台，各界都感到相當遺憾與不捨。出道24年的他，日前才剛度假返台，卻因病情突然惡化，在人生高峰驟然離世，讓人措手不及。曾與他情同姐弟的高欣欣，第一時間趕赴醫院陪伴，強忍悲痛透露，在加護病房見到傅子純最後一面時，「就像睡著一樣，很平靜安詳」。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
台股開盤大下殺！網嗨問「要撿哪檔」一票人揭「版本解答」：送分題
財經中心／曾郁雅報導美股上週五（6日）全面重挫，費城半導體指數單日暴跌10.26%，創近一年多來最大跌幅，台指期夜盤更一度狂瀉3006點，創下史上最大單日跌幅紀錄，市場瀰漫恐慌情緒，不過台股今（8）日開盤後雖一度重挫超過2100點，但被外界評為並未如夜盤預期般出現全面性崩跌，就在市場劇烈震盪之際，就有網友在PTT發文詢問「如果你手上現金滿滿，會選哪一檔？」意外掀起熱烈討論。
近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫
西南風與滯留鋒面持續為曾文水庫集水區帶來豐沛水氣，截至晚間9點，單日累積已接近大雨等級，入流不斷，從上週四迄今，合計進水量可望達到6700萬立方米，超過半座日月潭水庫，蓄水率回升至14.94%。水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區從上週四到昨天，累積降雨近253毫米，預估帶來5千萬立方米的入流量
梅雨彈大補水！全台水庫進帳2億噸 「這裡」下最多但還在渴
這波梅雨鋒面帶來豐沛雨量，通勤族每天溼答答、不少地方有積水困擾，但對水庫來說可是好事一樁，水利署統計，自梅雨鋒面靠近的6月4日至今（9）日，全台水庫可進帳超過2億噸的水，第一名是曾文-烏山頭水庫系統，第二名是石門水庫，第三名是南化水庫，寶二水庫則是滿到要放水。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
賴瑞隆封鎖《鐵拳教育》留言 媒體人搖頭：這是最不對的
韓劇《鐵拳教育》近日掀起現象級熱議，痛擊校園惡棍的場面引發共鳴，但綠委賴瑞隆竟把推薦該劇的留言封鎖，引網友傻眼。媒體人樊啓明指出，封鎖網友其實更加深了大家對霸凌跟賴瑞隆連結的印象，反而更難撕下標籤，這是最不對的應變方式。
台股重挫別怕！ 唐綺陽：「4星座」財運事業運旺爆
星座專家唐綺陽公布6月8日至6月14日星座運勢，指出本週諸星齊聚巨蟹座，懷舊氛圍濃厚，民眾容易回憶過往人事物，討論家鄉美食名單；由於水星仍處於停滯階段，情緒波動較大，直覺能力提升，應多專注於安定自我的內心，避免衝動決策。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）