北市逾300街友 僅6社工負責

台北市列冊街友人數目前有402人，其中在台北車站與萬華區就有超過300人，市議員林延鳳指出，這300多名街友的照護重擔，全落在北市社會局6名社工身上。（本報資料照片）

台北市目前有402名列冊街友，其中在台北車站、萬華區有超過300人，市議員林延鳳25日指出，這300多名街友的照護重擔全落在北市社會局6名社工身上，雖然2至3位民團人士也會從旁協助，但每位社工仍須負責超過50名街友，要求社會局增加社工人員編制，並規畫人才招募及培育。社會局長姚淑文回應，已提出明年增加社工人力計畫。

根據社會局統計，北市自今年截至第3季列冊街友共計402人，其中台北車站列冊202人、萬華區有102人。林延鳳昨在議會民政委員會提案指出，這2個地區共300多位街友的訪視、輔導、服務工作，僅由社會局6名社工組成的專業團隊負責，雖然還會有2至3位民團人士協助，但每位社工仍需負責超過50名街友。

廣告 廣告

林延鳳表示，凡是連績夜宿在外超過2周的民眾，就會被社會局列冊成為街友，而要觀察是否「夜宿」，社工每天都必須在深夜出勤，甚至還要幫助街友就業、租屋、安置，遇到喝醉或精神狀況不穩的街友時，甚至有生命危險。她說，社工的工時長、責任大，待遇卻很有限，常有覓才難、留不住人的問題，為減輕社工工作負擔，提升街友照護品質，市府應該增加人員編制，同時制定招募計畫，避免人員出現斷層。

提案最終通過委員會審查，姚淑文回應，已提出明年增加社工人力計畫，投入中正、萬華區等街友聚集區域，其他區域會藉由加強社會安全網社工及社福中心社工的工作訓練，優化服務品質。此外，姚淑文說，社會局也會擇定具潛力同仁，加強相關服務知能，作為未來社工人才留任及儲備，盼能降低同仁工作負荷留住人才。