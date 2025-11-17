北市逾6成計程車沒悠遊卡刷卡機 議員批：有敬老卡也沒用

台北市議員秦慧珠17日在北市議會交通部門質詢指出，她接到許多長者陳情，北市僅有約4成的計程車裝有刷卡機，所以根本沒辦法使用敬老悠遊卡，要求北市府改善。（徐佑昇攝）

北市許多民眾已習慣使用敬老悠遊卡，但議員發現長輩在想要使用悠遊卡搭乘計程車時，卻常常遇到司機拒載或是車子本身根本就沒有悠遊卡讀卡機，讓民眾很苦惱。北市公運處回應，將於明年針對刷卡機納入評鑑，讓覆蓋率提升。

台北市議員秦慧珠17日在北市議會交通部門質詢指出，她接到許多長者陳情，北市僅有不到4成的計程車裝有刷卡機，所以根本沒辦法使用敬老悠遊卡。

秦慧珠強調，即使長輩克服科技問題，透過APP找到可以刷悠遊卡的車輛後，司機仍可能因缺乏誘因，拒絕乘客使用悠遊卡支付、甚至拒載，長者只能無奈自掏腰包付錢，她痛批這不僅讓北市很落後，就算之後提高敬老卡點數，仍沒有用。

秦慧珠指出，計程車建置刷卡機負擔成本高，北市府也未補助裝設，1台刷卡機除了要付租金、系統費，撥款的作業時間有時長達1個月、程序又繁瑣，還會遭車行收成，因此司機不願裝設，最終導致刷卡機覆蓋率逐年下降，北市有59725輛計程車，但僅2萬餘輛配有刷卡機。

公運處長李昆振回應，市府將在明年針對刷卡機納入評鑑，期盼透過多管齊下方式，讓刷卡機覆蓋率提升。

