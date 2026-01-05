北市運算思維培訓中心 揭牌

湯志民強調，運算思維不應被侷限於資訊課。（記者李叔霖攝）

面對AI新時代，什麼是孩子帶得走的能力？台北市教育局昨（五）日正式揭牌成立「台北市運算思維培訓中心」，持續以運算思維作為科技教育核心素養。北市教育局長湯志民憂心表示，學校環境要跟社會環境結合，學校課程不要停在考試上，這樣的話，孩子可能孤獨的關在一個空間，等到考完出社會，卻跟社會完全脫離，這是最危險的情況！

龍山國中校長江幸真強調，揭牌不只是一個儀式，而是一個新的起點。運算思維四大核心技巧，第一，拆解，將大問題拆解成易管理的小問題；第二，模式，找出相似的模式、規律及趨勢；第三，抽象，找出解決問題的關鍵訊息；第四，演算法，設計一套解決問題流程。

湯志民局長與學生一同進行運算思維課程體驗，以生活化主題「夜市射氣球」模擬夜市射擊遊戲的規則與得分方式，在有限條件下進行策略判斷，分析氣球排列與射擊順序，進行問題分解與模式辨識，找出最佳射擊策略；同時也體驗使用Blockly進行撰寫時差問題程式。

湯志民指出，運算思維課程讓學生能夠適應外在環境，學生畢業之後，就能順利銜接社會環境。運算思維不僅是學習程式設計的基礎，更是一種面對問題時，能夠進行分析、拆解、抽象化及邏輯推理的關鍵思考能力，更是人工智慧、資訊科學及各項新興科技發展的重要基石。